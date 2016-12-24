Доработка веб-страницы (поэтапная подгрузка и вывод контента)

Необходимо внести изменения в код страницы (php+mysql):

http://atlastravel.com.ua/PAGES/hot.php

таким образом, чтобы производилась поэтапная подгрузка контента из базы по мере прокрутки страницы пользователем, по аналогии с сайтом: http://www.discount-travel.com.ua/

Условия:

1. Первый и каждый следующий этап должен включать в себя загрузку 20 блоков (5 строк по 4 блока)

2. Подгрузка должна производиться поэтапно (прокрутка=>подгрузка), а не так, что все загрузили, но только открываем постепенно