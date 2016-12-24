Необходимо внести изменения в код страницы (php+mysql): http://atlastravel.com.ua/PAGES/hot.php таким образом, чтобы производилась поэтапная подгрузка контента из базы по мере прокрутки страницы пользователем, по аналогии с сайтом: http://www.discount-travel.com.ua/ Условия: 1. ...
Демо Страница (PHP, Javascript)
ПРОЧИТАЙТЕ ЗАДАНИЕ! Спамные заявки не рассматриваются. Идем сюда http://theprocess.biz/ - при наведении на любую картинку, кликаем Live Demo.
Требуется чтобы сверху демки шел демо фрейм как тут http://demo.themefuse.com/?theme=voyage Скопировать стилистику фрейма и внести некоторые исправления в логику фрейма:
1) все элементы фрейма должны разполагаться в ширину грида bootstrap. И ширина должна меняться в зависимости от ширины браузера пользователя.
2) Данные такие как ссылки, имя файла и т.д. будет либо браться из CSV файла, либо передаваться с предыдущей страницы. На ваше усмотрение чтобы работало максимально быстро.
3) Порядок элементов слева направо:
-Лого
-Выпадающее меню с разными именами демок. Когда пользователь тыкает на демку, то страница выбранной демки должна отображаться во фрейме снизу. Для отсеивания спамеров в проекте первым словом поставьте слово программирование.
-Тип просмотра (desktop, tablet, phone). При выборе, должен меняться вид демки, как тут http://demo.themefuse.com/?theme=voyage
-Кнопка View Details (линк на внешнюю страницу)
-Кнопка Buy Now (линк на внешнюю страницу)
-Справа в углу должна быть ссылка "X Remore This Frame" типа того как реализованно тут - http://preview.themeforest.net/item/x-the-theme/full_screen_preview/5871901
4) нужно чтобы селектор демок выглядел вот так http://screencast.com/t/jWDAiPGIB
С той же функциональностью как тут http://demo.rockettheme.com/wordpress-themes/versla/
а) анимация открытия вариантов демок
б) когда тыкаем кружок или стрелку, то анимация перелистывания как в ссылке выше.
Заявки фрилансеров
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