Поставить форму заявки и обратного звонка на сайт Joomla 3

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки143 просмотра

Доброго времени суток!

Имеется сайт: http://kuhni-tolyatty.ru/

1. В шапке справа есть форма обратной связи, работает она хреново и постоянно глючит. Нужно поставить другую форму, рабочую, любую.

2. Также на сайте есть еще 1 форма (оставить заявку): http://kuhni-tolyatty.ru/vyzvat-zamershchika. Ее также нужно убрать и поставить другую.

Доступы и емайл, куда должны приходить письма, я предоставлю.

Спасибо!

Joomla
8 лет назад
WebAero
35 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

dreamlance
Игорь 
33 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 отзывов(-3)
8 лет назад
$5
1 день
Игорь до конца работу так и не сделал. Хотя прошло уже более 4-х дней, на сообщения не отвечает, чем очень сильно подставляет. Также полностью согласен с предыдущими двумя негативными отзывами.

Заявки фрилансеров

dreamlance
Игорь 
33 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 отзывов(-3)
8 лет назад