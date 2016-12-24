Необходимо внести изменения в код страницы (php+mysql): http://atlastravel.com.ua/PAGES/hot.php таким образом, чтобы производилась поэтапная подгрузка контента из базы по мере прокрутки страницы пользователем, по аналогии с сайтом: http://www.discount-travel.com.ua/ Условия: 1. ...
Поставить форму заявки и обратного звонка на сайт Joomla 3
Доброго времени суток!
Имеется сайт: http://kuhni-tolyatty.ru/
1. В шапке справа есть форма обратной связи, работает она хреново и постоянно глючит. Нужно поставить другую форму, рабочую, любую.
2. Также на сайте есть еще 1 форма (оставить заявку): http://kuhni-tolyatty.ru/vyzvat-zamershchika. Ее также нужно убрать и поставить другую.
Доступы и емайл, куда должны приходить письма, я предоставлю.
Спасибо!
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