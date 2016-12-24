Поставить форму заявки и обратного звонка на сайт Joomla 3

Доброго времени суток!

Имеется сайт: http://kuhni-tolyatty.ru/

1. В шапке справа есть форма обратной связи, работает она хреново и постоянно глючит. Нужно поставить другую форму, рабочую, любую.

2. Также на сайте есть еще 1 форма (оставить заявку): http://kuhni-tolyatty.ru/vyzvat-zamershchika. Ее также нужно убрать и поставить другую.

Доступы и емайл, куда должны приходить письма, я предоставлю.

Спасибо!