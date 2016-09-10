Web-разработчик
Более 10 лет профессионально занимаюсь разработкой веб-приложения.
1. Языки программирования Java, PHP, JavaScript, HTML.
2. Работаю с Framework Spring 4, ZK, PrimeFaces, PlayFramework, Vaadin, GWT, Laravel, Yii.
3. Клиентская сторона - HTML, JavaScript, JQuery, ExtJS.
4. Серверная сторона - Spring 4 + JPA + Database (MySQL + Oracle), Laravel+ Database(MySQl+PostgreSQL).
More than 10 years professionally engaged in the development of web applications.
1. Java programming languages, PHP, JavaScript, HTML.
2. Work with Framework Spring 4, ZK, PrimeFaces, PlayFramework, Vaadin, GWT, Laravel, Yii.
3. Client side - HTML, JavaScript, JQuery.
4. Server side - 4 Spring + JPA + Database (MySQL + Oracle).
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$170
10 баллов
8 лет назад
PHPPostgreSQL
Ответственный и последовательный исполнитель! Вносил рекомендации и правки в работу, оперативно и с обратной связью. Всё выполнено детально и в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
При сотрудничестве работы были небольшие накладки, но в целом можно работать
$80
10 баллов
8 лет назад
Java
Разобрался в деталях и достаточно оперативно выполнил работу как требовалось. Рекомендую Андрея как ответственного профессионала своего дела.
Ответный отзыв
Заказчик, знает и понимает чего он хочет. Нет проблемы с оплатой работы, всё в срок. Конфортно было работать, готов продолжать сотрудничество, рекомендую!
$150
10 баллов
9 лет назад
Laravel
Работу выполнил отлично, нареканий не возникло. Объяснил и аргументировал принятые решения. Рекомендую
Ответный отзыв
Интересная задача, полное понимание, коммуникабельность, с разработчиками на одном языке - это важно при сотрудничестве. Рекомендую.