Web-разработчик

Более 10 лет профессионально занимаюсь разработкой веб-приложения.

1. Языки программирования Java, PHP, JavaScript, HTML.

2. Работаю с Framework Spring 4, ZK, PrimeFaces, PlayFramework, Vaadin, GWT, Laravel, Yii.

3. Клиентская сторона - HTML, JavaScript, JQuery, ExtJS.

4. Серверная сторона - Spring 4 + JPA + Database (MySQL + Oracle), Laravel+ Database(MySQl+PostgreSQL).

More than 10 years professionally engaged in the development of web applications.

1. Java programming languages, PHP, JavaScript, HTML.

2. Work with Framework Spring 4, ZK, PrimeFaces, PlayFramework, Vaadin, GWT, Laravel, Yii.

3. Client side - HTML, JavaScript, JQuery.

4. Server side - 4 Spring + JPA + Database (MySQL + Oracle).