andrej59

Андрей andrej59

 
44 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Web-разработчик

Более 10 лет профессионально занимаюсь разработкой веб-приложения.  

1. Языки программирования Java, PHP, JavaScript, HTML.

2. Работаю с Framework Spring 4, ZK, PrimeFaces, PlayFramework, Vaadin, GWT,  Laravel, Yii.

3. Клиентская сторона - HTML, JavaScript, JQuery, ExtJS.

4. Серверная сторона - Spring 4 + JPA + Database (MySQL + Oracle), Laravel+ Database(MySQl+PostgreSQL).

More than 10 years professionally engaged in the development of web applications.

1. Java programming languages, PHP, JavaScript, HTML.

2. Work with  Framework Spring 4, ZK, PrimeFaces, PlayFramework, Vaadin, GWT,  Laravel, Yii.

3. Client side - HTML, JavaScript, JQuery.

4. Server side - 4 Spring + JPA + Database (MySQL + Oracle).

Отзывы заказчиков

guest_14840614322682
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$170
10 баллов
8 лет назад
Ищу программиста PHP для доработки проекта по работе с Postgres-ом!
PHPPostgreSQL
Ответственный и последовательный исполнитель! Вносил рекомендации и правки в работу, оперативно и с обратной связью. Всё выполнено детально и в срок. Рекомендую.
При сотрудничестве работы были небольшие накладки, но в целом можно работать
Ответный отзыв
lukinsv
Сергей 
52 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$80
10 баллов
8 лет назад
Программист Java, бакенд.
Java
Разобрался в деталях и достаточно оперативно выполнил работу как требовалось. Рекомендую Андрея как ответственного профессионала своего дела.
Заказчик, знает и понимает чего он хочет. Нет проблемы с оплатой работы, всё в срок. Конфортно было работать, готов продолжать сотрудничество, рекомендую!
Ответный отзыв
ivanvorobei
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$150
10 баллов
9 лет назад
Реализовать API для месенджера на WebSokects к существующему проекту
Laravel
Работу выполнил отлично, нареканий не возникло. Объяснил и аргументировал принятые решения. Рекомендую
Интересная задача, полное понимание, коммуникабельность, с разработчиками на одном языке - это важно при сотрудничестве. Рекомендую.
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