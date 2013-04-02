master0703

Богдан Ляшенко master0703

 
31 годУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Создание RIA (Rich Internet Application)

Глубокие знания:

- Flash , ActionScript 3.0:

- JavaScript, JQuery;

- CSS;

Базовые знания:

- Flex;

- PHP;

- MySQL;

- C#;

- робота с Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.

PHPJavascriptMySQLCSSjQueryFlashIllustratorActionScriptPhotoshop
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Отзывы заказчиков
blbhoy
Кирилл 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$200
10 баллов
11 лет назад
План поселка с разметкой
Отзыв недоступен.
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