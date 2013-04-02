Создание RIA (Rich Internet Application)
Глубокие знания:
- Flash , ActionScript 3.0:
- JavaScript, JQuery;
- CSS;
Базовые знания:
- Flex;
- PHP;
- MySQL;
- C#;
- робота с Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
11 лет назад
Отзыв недоступен.
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