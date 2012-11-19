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Лиса
lisa-patrikeevna
lisa-patrikeevna
40 лет
Беларусь
/
Минск
11 лет на
фриланс
-бирже
Была
11 лет назад
1 отзыв
Создание и тестирование сайтов. Контрольные, курсовые и дипломные работы
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Александр
regado
40 лет
Россия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
389 отзывов
$30
10 баллов
11 лет назад
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Отзывы заказчиков
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