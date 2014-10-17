lbondodesc

Михаил lbondodesc

 
32 годаУкраина/Черновцы
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Разработка сайтов на Magento, CMS WordPress, Yii2.

Веб программирование PHP, CMS WordPress, Magento, Yii2. 

Magento Certified Developer Plus

https://www.magentocommerce.com/certification/directory/dev/2264952/

Профессиональные навыки:

  • Javascript‚ фреймворки (jQuery, Prototype)
  • Программирование PHP, Yii2, Magento, WordPress
  • Проектирование БД MySQL, MongoDB
  • Объектно-ориентированное программирование
  • Шаблоны проектирования (MVC, MVP, DI)
  • Верстка (валидатор XHTML, CSS3)
  • GIT
Программирование интерфейсов на JavaScript, поиск и применение различных готовых решений. Программирование на PHP. Разработка и доделка сайтов на CMS WordPress,  создание модулей для Magento. Разработка сайтов с нуля на CMS WordPress, Magento. Перевод шаблонов WordPress на русский язык. Разработка систем на Yii2, bootstrap3.
PHPJavascriptWordPressMySQLMongoDBMagentojQueryYiiGit
Отзывы заказчиков
DmitrijVysockih
Дмитрий 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Дополнения по Wordpress
Благодарю Михаила за отлично выполненную работу! Все сделано качественно и на высоком уровне) Рекомендую как ответственного и порядочного исполнителя! В дальнейшем буду обращаться!)
Rekomenduju!
Ответный отзыв
pashik
Павел 
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Изменение шаблона для Wordpress
Отличный разработчик - все сделано в срок.
Павел - четко поставил задания! Оплатил вовремя!
Ответный отзыв
Arcky
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
$80
10 баллов
9 лет назад
Сайт на HTML установить на CMS Wordpress
Рекомендую! Отличный специалист по Wordpress
Отличный заказчик! Оплатил вовремя.. Сотрудничеством доволен!
Ответный отзыв
NadenoK
39 летБеларусь
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Настроить тему wordpress
Спасибо Мише за отличную работу. Все было сделано в срок. Работать было легко и приятно. Несмотря на то, что я меняла пару раз задание, он все сделал и даже помог с настройками. Следующие вопросы по сайту я точно буду решать с ним.
Надежда, комунникабельный заказчик. С самого начала четко поставила задачу! Оплатила в срок!Надежда, спасибо большое за сотрудничество!
Ответный отзыв
Vityok93
Виктор 
30 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
год назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Перевод шаблона WP
Сотрудничеством доволен!
Отличный заказчик! Четко поставил задания, и оплатил вовремя!
Ответный отзыв
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