Михаил lbondodesclbondodesc
32 годаУкраина/Черновцы
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Разработка сайтов на Magento, CMS WordPress, Yii2.
Веб программирование PHP, CMS WordPress, Magento, Yii2.
Magento Certified Developer Plus
https://www.magentocommerce.com/certification/directory/dev/2264952/
Профессиональные навыки:
- Javascript‚ фреймворки (jQuery, Prototype)
- Программирование PHP, Yii2, Magento, WordPress
- Проектирование БД MySQL, MongoDB
- Объектно-ориентированное программирование
- Шаблоны проектирования (MVC, MVP, DI)
- Верстка (валидатор XHTML, CSS3)
- GIT
Портфолио
- АРМ Менеджера клинингового отдела отеля339 просмотров
- Сайт адвоката260 просмотров
- Сайт фотостудии208 просмотров
- Magento Installation Gallery Module244 просмотра
- Admin Part for Installation Gallery178 просмотров
- Сайт ФСт "Колос"194 просмотра
- Новостной сайт О здоровом образе жизни180 просмотров
- Новостной сайт О женской красоты159 просмотров
- Сайт туроператора171 просмотр
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
9 лет назад
Благодарю Михаила за отлично выполненную работу! Все сделано качественно и на высоком уровне) Рекомендую как ответственного и порядочного исполнителя! В дальнейшем буду обращаться!)
Ответный отзыв
Rekomenduju!
$40
10 баллов
9 лет назад
Отличный разработчик - все сделано в срок.
Ответный отзыв
Павел - четко поставил задания! Оплатил вовремя!
$80
10 баллов
9 лет назад
Рекомендую! Отличный специалист по Wordpress
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Оплатил вовремя.. Сотрудничеством доволен!
$50
10 баллов
9 лет назад
Спасибо Мише за отличную работу. Все было сделано в срок. Работать было легко и приятно. Несмотря на то, что я меняла пару раз задание, он все сделал и даже помог с настройками. Следующие вопросы по сайту я точно буду решать с ним.
Ответный отзыв
Надежда, комунникабельный заказчик. С самого начала четко поставила задачу! Оплатила в срок!Надежда, спасибо большое за сотрудничество!
$40
10 баллов
9 лет назад
Сотрудничеством доволен!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Четко поставил задания, и оплатил вовремя!
Системы управления (CMS)
12 отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#129
Веб-программирование
5 отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#487
Интернет-магазины
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$1/час
от $1от 1 дня
#102
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#378