Требуется дизайн и вёрстка страницы Регистрации и Входа в личный кабинет.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вот ТЗ:
https://docs.google.com/document/d/1EpMZdzIA6X0GZfE7rKwlLGvnb3UCiUJuRlah2kMffw8/edit?usp=sharing
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