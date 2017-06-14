Дизайн сайта

$500
Дизайн сайтовЗавершен29 заявок341 просмотр
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Вот ТЗ:

https://docs.google.com/document/d/1EpMZdzIA6X0GZfE7rKwlLGvnb3UCiUJuRlah2kMffw8/edit?usp=sharing

Дизайн сайта
7 лет назад
aloven
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
barmarat02
Марат 
42 годаТаиланд
10 лет в сервисе
Был
5 дней назад
7 лет назад
$500
7 дней
Дизайн на высшем уровне. Правки вносятся в тот же день. Понравилось, что не берет в работу проекты, если у него уже есть задание.
Отличный заказчик. Требования тз понятны. Оплата - моментально. Работать с таким человеком легко и приятно. надеюсь, будем работать и дальше.