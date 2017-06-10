Продающий дизайн с высоким уровнем графики (Только для СПБ)

Здравствуйте.

Необходимо создать дизайн сайта уровня:

https://bur-club.ru/

http://virginsclub.ru/

При этом дизайн должен быть продающим.

Конкретно требуется:

- создать дизайн настольной и мобильной версии сайта;

- внести правки по требованию заказчика;

- в конце нарезать все элементы для верстальщика.

Сроки обсуждаемы, но рассчитываю на 1-2 месяца.

Итоговая стоимость работы - 80 000 рублей.

Если данная работа Вам интересна, пожалуйста, вышлите примеры подобных работ из своего портфолио. Если таких работ нет, но вы считаете, что сможете справиться, тогда попросите дать Вам небольшое ТЗ (там будет один баннер).

Пожалуйста, обратите внимание, что данная вакансия только для исполнителей из Санкт-Петербурга.

Спасибо.