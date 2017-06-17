Дизайн Лендинга с формой заказа

Дизайн сайтовЗавершен32 заявки373 просмотра
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Требуется разработать дизайн Ленда с формой заказа, под дескоп и моб. версию

есть уже сформированая структура с текстами, нужно только красочно и грамотно все оформить

Фото с использованием продукции предоставляю.

Дизайн лендинга
7 лет назад
DioxyMedia
Александр 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
kisarov
Илья 
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 отзывов
7 лет назад
$84
4 дня
Все ок!
Все отлично) Рекомендую!