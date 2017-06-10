Нужен дизайн сайта и верстка

Дизайн сайтовЗакрыт4 заявки216 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

нужен дизайн сайта и верстка

нужен дизайн сайта и верстка главной страницы и 4 страницы по 1 шаблону с размещением на хостинге – 

сайт cenaokna.ru 

Бюджет: 3000 за каждую страницу .Текст готов 

ПРЕДЛАГАТЬ СВОИ УСЛУГИ ТОЛЬКО ОЗНАКОМИВШИСЬ С САЙТОМ И КОНКРЕТНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ 

ОБЩЕНИЕ ТОЛЬКО ГОЛОСОМ В СКАЙПЕ (если не можете говорить ВЫ мне не интересны) или по телефону 

ПРЕДОПЛАТЫ НЕТ

Дизайн сайта
7 лет назад
guest_14971678478256
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад