нужен дизайн сайта и верстка

нужен дизайн сайта и верстка главной страницы и 4 страницы по 1 шаблону с размещением на хостинге –

сайт cenaokna.ru

Бюджет: 3000 за каждую страницу .Текст готов

ПРЕДЛАГАТЬ СВОИ УСЛУГИ ТОЛЬКО ОЗНАКОМИВШИСЬ С САЙТОМ И КОНКРЕТНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ

ОБЩЕНИЕ ТОЛЬКО ГОЛОСОМ В СКАЙПЕ (если не можете говорить ВЫ мне не интересны) или по телефону

ПРЕДОПЛАТЫ НЕТ