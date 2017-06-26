Дизайн главной страницы

$50
Дизайн сайтовЗавершен8 заявок612 просмотров
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#1$50

ТЗ во вложении

Дата приема заявок до 15/06/2017

Спасибо

С меня оплата + отзыв

Внутренние если потребуются отдельно ( за  отдельную плату )

7 лет назад
Bipelmen
Валерий 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 дней назад
Победитель конкурса
andriyovae
Елена 
51 годУкраина
7 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
7 лет назад
#1
Хорошая работа, с коммуникацией проблем как и с правками, проблем не обнаружено. Рекомендую
Четкое ТЗ, понятные правки, хорошая коммуникация, своевременная оплата. Отличное сотрудничество.
Заявки фрилансеров
andriyovae
Елена 
51 годУкраина
7 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
7 лет назад
#1