Дизайн главной страницы

Требуется дизайн и вёрстка страницы Регистрации и Входа в личный кабинет.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ во вложении
Дата приема заявок до 15/06/2017
Спасибо
С меня оплата + отзыв
Внутренние если потребуются отдельно ( за отдельную плату )
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