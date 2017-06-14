Нарисовать шапку и 2 экрана для главной страниц сайта

Здравствуйте, нужно нарисовать кейс [b]CS:GO[/b]. [b]ВНИМАНИЕ![/b] 1. Нужен человек уверенный в своих навыках, который сможет достичь нужного результата. 2. Нужно именно [u]нарисовать[/u]! [b]Задача:[/b] Нарисовать кейс, цветной, с элементами наложения, в игровом стиле. Размер [u]от[/u] 200px в ширину и 140px в высоту. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый вечер. Нужно разработать макет шапки и двух экранов главной страницы сайта компании ООО Топ- Гео.
Компания занимается геодезическими и кадастровыми работами и оказывает услуги в данном направлении.
Цветовая гамма: светлый фон, в сочетание с зелеными и желтыми объектами. (Под объектами подразумеваю например кнопки и т. д.)
Но это не критично, надеюсь на Ваше творческое воображение, если это будет смотреться красиво, можно цвета взять немного другие.
Логотип во вложении. Он Желтый его желательно сделать зеленоватого цвета так как на светлом фоне будет сливаться. Есть файл в *.cdr скину исполнителю.
Шапка (header):
В шапке должен быть логотип слева
Обязательно должен присутствовать телефон и кнопка обратной связи
Экран №1:
На 1 экране должен быть продающий слайд, который должен заострить внимание и чтобы у заказчика возникло желание просматривать информацию на сайте дальше. Тематика слайда (баннера) должна соответствовать тематике услуг компании. Справа от баннера должна быть форма обратной связи (с названием к примеру хотите узнать стоимость работ прямо сейчас и т. д. )
Возможно сделать баннер по всей ширине экрана , но в данном случае на нем должна быть кнопка для вызова обратной связи. То есть чтобы у человека была возможность оставить свой контакт.
Тут опять надеюсь на Ваше творчество
Экран №2:
Должен отображать блоки с основными направлениями услуг компании:
Кадастровые услуги
Геодезические услуги
Юридические услуги (данный раздел будет связан с юридическими услугами в сфере земельных вопросов ) - соответственно если в блоке будет картинка она должна соответствовать тематике
В блоках можно указать стоимость работа например от минимальной к примеру от 990 рублей
Также можно указать наименования услуг относящиеся к разделу. Например в кадастровых услугах (межевание земли, подготовка технического плана и т. д.)
Шрифт: на ваше усмотрение но хотелось бы чтобы соответствовал деловому стилю к примеру Roboto и т. п.
Готовая работа должна быть выполнена в формате *psd и *png
Скажу сразу бюджет на работу небольшой. Поэтому исполнитель будет выбираться по критериям соотношения цена -качество.
Если есть портфолио по данным тематикам выкладывайте ссылки на работы в заявке.
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