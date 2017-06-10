Нарисовать кейс (без скина)

Дизайн сайтовЗакрыт1 заявка177 просмотров
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Здравствуйте, нужно нарисовать кейс CS:GO

ВНИМАНИЕ!

1. Нужен человек уверенный в своих навыках, который сможет достичь нужного результата. 

2. Нужно именно нарисовать!

Задача:

Нарисовать кейс, цветной, с элементами наложения, в игровом стиле.

Размер от 200px в ширину и 140px в высоту. Широкоформатный вариант.

Пример прикрепляю, примерный или такой же уровень работы.

Логотип на кейсе должен присутствовать его тоже прикрепляю.

Желательно что бы было портфолио. Просьба писать адекватную цену, бюджет не большой.

В итоге я жду: .psd со всеми слоями.

7 лет назад
sagikani
Саги 
24 годаКазахстан
10 лет в сервисе
Был
2 года назад