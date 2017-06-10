Нарисовать кейс (без скина)

Здравствуйте, нужно нарисовать кейс CS:GO.

ВНИМАНИЕ!

1. Нужен человек уверенный в своих навыках, который сможет достичь нужного результата.

2. Нужно именно нарисовать !

Задача:

Нарисовать кейс, цветной, с элементами наложения, в игровом стиле.

Размер от 200px в ширину и 140px в высоту. Широкоформатный вариант.

Пример прикрепляю, примерный или такой же уровень работы.

Логотип на кейсе должен присутствовать его тоже прикрепляю.

Желательно что бы было портфолио. Просьба писать адекватную цену, бюджет не большой.