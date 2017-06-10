Разработка шаблона wordpress

Добрый вечер. Нужно разработать макет шапки и двух экранов главной страницы сайта компании ООО Топ- Гео. Компания занимается геодезическими и кадастровыми работами и оказывает услуги в данном направлении. [b]Цветовая гамма:[/b] светлый фон, в сочетание с зелеными и ...
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Нужен шаблон на wordpress за адекватные деньги, по ремонту компьютеров
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