Исправить дизайн Scratch карты + дизайн упаковки и вкладыша для неё.

Наша компания занимается продажей товаров на Амазоне. Сейчас мы запускаем новый товар: Scratch off World Map. Мы исккли дизайнера, который разработает нам карту и нашли. Но оказалось так что дизайнер не смог продолжать работать. Но дизайн карты уже закончен, нужно внести пару изменений: Разграничить границы штатов США и провинций Канады, и добавить пару деталей.

Карта в 4 слоях (для печати)

Вообщем как будет проходить работа:

Я вам предоставлю готовую карту в векторе AI, и вы уже сделаете правки, то что мы скажем. Карту здесь не скидываю, она похожа на ту которую я прикрепил ниже.

Плюс нужно будет сделать упаковку в тюбе и вкладыш для этоц карты (за отдельную плату)

Нужно сделать всё очень оперативно, все подробности я вам расскажу по телефону.