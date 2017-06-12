Нужно оформить комм предложение в пдф. Стильный дизайн, картинки. тематика создание сайтов.
Исправить дизайн Scratch карты + дизайн упаковки и вкладыша для неё.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Наша компания занимается продажей товаров на Амазоне. Сейчас мы запускаем новый товар: Scratch off World Map. Мы исккли дизайнера, который разработает нам карту и нашли. Но оказалось так что дизайнер не смог продолжать работать. Но дизайн карты уже закончен, нужно внести пару изменений: Разграничить границы штатов США и провинций Канады, и добавить пару деталей.
Карта в 4 слоях (для печати)
Вообщем как будет проходить работа:
Я вам предоставлю готовую карту в векторе AI, и вы уже сделаете правки, то что мы скажем. Карту здесь не скидываю, она похожа на ту которую я прикрепил ниже.
Плюс нужно будет сделать упаковку в тюбе и вкладыш для этоц карты (за отдельную плату)
Нужно сделать всё очень оперативно, все подробности я вам расскажу по телефону.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт6 лет назад
Создал свой сайт по продаже одежды по партнерским ссылкам. Проблема: Вид сайт плохой. Просмотры есть продаж нету. Хотелось настроить достойный вид сайта. И остальные мелочи что бы работал сайт. И хотелось бы узнать цену за все и если ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт6 лет назад
https://app.moqups.com/[email protected]/yUFDsG9Yw8/view/page/a7f8dd6ab вот тз. остальное нужено уточнить уже будет лично в перепискеДизайн сайтов18 заявокЗакрыт6 лет назад
Лендинг, яркий, красочный, достаточно информативный. Понравился лендинг www.3208.ru, но мне нужен узконаправленный для электрики. Информативный текст могу прислать. Нужен хороший дизайн. Верстать сам будуДизайн сайтов25 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен шаблон на wordpress за адекватные деньги, по ремонту компьютеровДизайн сайтов3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый вечер. Нужно разработать макет шапки и двух экранов главной страницы сайта компании ООО Топ- Гео. Компания занимается геодезическими и кадастровыми работами и оказывает услуги в данном направлении. [b]Цветовая гамма:[/b] светлый фон, в сочетание с зелеными и ...Завершен7 лет назад
Здравствуйте, нужно нарисовать кейс [b]CS:GO[/b]. [b]ВНИМАНИЕ![/b] 1. Нужен человек уверенный в своих навыках, который сможет достичь нужного результата. 2. Нужно именно [u]нарисовать[/u]! [b]Задача:[/b] Нарисовать кейс, цветной, с элементами наложения, в игровом стиле. Размер [u]от[/u] 200px в ширину и 140px в высоту. ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $50
ТЗ во вложении Дата приема заявок до 15/06/2017 Спасибо С меня оплата + отзыв Внутренние если потребуются отдельно ( за отдельную плату )Завершен7 лет назад
Нужен дизайн, прототип, логотип и цветовая гамма есть.Завершен6 лет назад
[url=https://www.fl.ru/projects/3262270/nujen-dizayn-sayta-i-verstka-.html]нужен дизайн сайта и верстка[/url] нужен дизайн сайта и верстка главной страницы и 4 страницы по 1 шаблону с размещением на хостинге – сайт cenaokna.ru Бюджет: 3000 за каждую страницу .Текст готов ПРЕДЛАГАТЬ СВОИ УСЛУГИ ТОЛЬКО ОЗНАКОМИВШИСЬ С САЙТОМ ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт7 лет назад