Настроить тему и сам сайт.

https://app.moqups.com/[email protected]/yUFDsG9Yw8/view/page/a7f8dd6ab вот тз. остальное нужено уточнить уже будет лично в переписке
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создал свой сайт по продаже одежды по партнерским ссылкам.
Проблема: Вид сайт плохой. Просмотры есть продаж нету.
Хотелось настроить достойный вид сайта. И остальные мелочи что бы работал сайт.
И хотелось бы узнать цену за все и если можно по отдельности.
Мой сайт: https://intemag.ru
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