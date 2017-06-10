Настроить тему и сам сайт.

Дизайн сайтовЗакрыт5 заявок141 просмотр
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Создал свой сайт по продаже одежды по партнерским ссылкам.

Проблема: Вид сайт плохой. Просмотры есть продаж нету.

Хотелось настроить достойный вид сайта. И остальные мелочи что бы работал сайт.

И хотелось бы узнать цену за все и если можно по отдельности.

Мой сайт: https://intemag.ru

7 лет назад
dsv2dsv
Сергей 
51 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад