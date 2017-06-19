Подправить (переделать) дизайн лендинге

Дизайн сайтовЗавершен11 заявок183 просмотра
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Подправить (переделать) дизайн на лендинге согласно ТЗ

Оплата поэтапно либо в  конце

7 лет назад
gwyn-bleidd
Александр 
25 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
design2016
36 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад
$20
3 дня
Прекрасный специалист. Все поправки и предложения принимались мгновенно, обратная связь на высшем уровне. Безусловно рекомендую к сотрудничеству.
Прекрасный заказчик, даёт чётко поставленные задачи. Оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству без сомнений!
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