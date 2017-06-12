Дизайн для лендинга

Нужно сделать адаптивный дизайн блога. Главная + 8 внутренних
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется готовый продающий текст по тематике ( создание лендингов на заказ ).
Нужно нарисовать дизайн для него ( вёрстку делать НЕ нужно ).
Размер текста : 3700 символов без учёта пробелов.
Работаем строго без предоплаты. Я выбираю вас исполнителем,присылаю продающий текст,вы делаете дизайн
,присылаете jpg или png ( можно в низком качестве или с водяными знаками ) , вносим исправления.
Затем оплачиваю его полностью на яндекс , и вы присылаете psd .
Пишите свои сроки. А также прямо в ответе пишите, что готовы работать без предоплаты, иначе
ваша кандидатура рассматриваться не будет.
Оплата : 900 руб.
Если не готовы работать за эту сумму , не откликайтесь.
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