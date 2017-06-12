Дизайн для лендинга

Имеется готовый продающий текст по тематике ( создание лендингов на заказ ).

Нужно нарисовать дизайн для него ( вёрстку делать НЕ нужно ).

Размер текста : 3700 символов без учёта пробелов.

Работаем строго без предоплаты. Я выбираю вас исполнителем,присылаю продающий текст,вы делаете дизайн

,присылаете jpg или png ( можно в низком качестве или с водяными знаками ) , вносим исправления.

Затем оплачиваю его полностью на яндекс , и вы присылаете psd .

Пишите свои сроки. А также прямо в ответе пишите, что готовы работать без предоплаты, иначе

ваша кандидатура рассматриваться не будет.

Оплата : 900 руб.

Если не готовы работать за эту сумму , не откликайтесь.