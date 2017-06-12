Редизайн сайта, мобильная версия

Дизайн сайтовЗакрыт29 заявок238 просмотров
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порядка 10 страниц

Задача сделать более современный дизайн, заменить все картинки на похожие и более сочетающиеся по фону и цвету Чтобы не было надписей на картинках или хотя бы края размыты как то плавно переходили, несколько тонов использовано а не все цвета радуги более строже и серьезнее выглядел. структура остается прежней, сделать дизайн таким образом чтобы верстальшику было просто перенести на cms или bootstrap.

возможно заказать и в одном лице верстальшика и дизайнера, тогда цены пишите за дизайн и верстку отдельно.

сайт 7777138.рф

Дизайн сайтаРедизайн сайта
7 лет назад
ulanuk
42 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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