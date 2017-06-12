Лендинг page с адаптивным дизайном

Здравствуйте. Необходимо разработать 3 лендинга для события, лендинги в 1 структуре, как один сайт. Есть название, логотип, презентация, даты проведения. Кое-какая информация, в общем-то. Но не полная. Нужно будет чтобы вы подумали, чем можно заполнить и привлечь ...