Лендинг на финансовую тематику

Дизайн сайтовЗавершен17 заявок519 просмотров
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Необходимо создать макет лендинга по тематике получения банковских гарантий. Подробное ТЗ во влеженных файлах.

7 лет назад
intpereezd
Павел 
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Vasiled
34 годаТаиланд
11 лет в сервисе
Был
14 часов назад
7 лет назад
$170
5 дней
Как обычно Василий всё сделал вовремя и по весьма разумной цене! В очередной раз рекомендую вас всем заказчикам! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Всё супер как и всегда. Давно работаем:) Спасибо за проекты!
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