Лендинг на финансовую тематику

Необходимо разработать дизайн сайта Салона красоты по прототипам. Ссылка на прототип: https://ninjamock.com/s/TDNNX Ссылка на мобильный прототип во вложенном брифе. [b]Обязательно посмотрите бриф во вложениях, там много полезной информации.[/b] Жду предложений по цене и срокам.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать макет лендинга по тематике получения банковских гарантий. Подробное ТЗ во влеженных файлах.
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