Наложить текст на видео

Нужно сделать видеоролик до 1 мин. Показать перечень наших рекламных услуг: Полиграфия, сувенирная продукция, дизайн, реклама в лифтах, курьерская служба, наружная реклама, LED - экраны. Начало обыграть красиво наш логотип, в середине перечень услуг и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо на видео продолжительностью 4 минуты наложить текст.
- Похожие заказы
- $10Видеомонтаж13 заявокЗакрыт7 лет назад
Доброго дня, необходимо добавить титры в ролик с соответствующим таймингом. Из материалов: -Видеоролик -Текст в картинках png -Эскиз с расположением и указанием времени для размещения текста (прикреплен ниже) СрочноЗавершен7 лет назад
нужно конвертировать 2 ролика - 15 и 30 сек в форматы DCP (Digital Cinema Package), видео Scope (2.39) 2K 24fps, Flat (1.85) 2K 24fps. Аудио 2.0 48 kHz 24 bit. срок и цена?Завершен6 лет назад
Есть отснятый видеоматериал. Нужно сделать обзорный видеоролик для гостиницы длительностью +-1,5 с музыкальным оформлением и текстовыми вставками - простые титры в начале и в конце. Должно получиться что-то типа этого https://www.youtube.com/watch?v=eMHJuP8dJKs . Более подробное ТЗ исполнителю. ...Завершен7 лет назад
Нужно сделать видео HD на 30 сек примерно. Сначала трансформация лого старого в новое(полоски превращаются в капли и тест появляется снова) вот тут старое и ново лого http://download.alesko.eu/divers/logo.zip Потом через альфу появляется новый фон с новым лого и ...Видеомонтаж11 заявокЗакрыт6 лет назад
У нас есть 5 роликов по 2-9 мин в плоховатом качестве и с плоховатым звуком. Нам нужно, что бы специалист посмотрел ролики, если возможно подправил звук и картинку, склеил и обрезал где мы скажем, наложил ...Видеомонтаж32 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо наложить фото на видео. На ролик приблизительно 6 мин нужно установить фотографии последовательно меняющиеся в указанный промежуток времени, 25 фото.Завершен6 лет назад
Видео-статья аналитика для Влога по трейдингу. Видео обзор текущей рыночной ситуации. Вот примеры - [url=https://ru.tradingcentral.com/webtv/]https://ru.tradingcentral.com/webtv/[/url] [url=https://www.youtube.com/watch?v=7UTog05fc18]https://www.youtube.com/watch?v=7UTog05fc18[/url] Только хотелось бы не совсем такой официальный стиль, а более молодежный, интересный с личным подходом. По примеру проекта Трансформатор) [url=https://www.youtube.com/channel/UCeNpzcxM-hUhnabwC7oZeYw]https://www.youtube.com/channel/UCeNpzcxM-hUhnabwC7oZeYw[/url]Видеомонтаж9 заявокЗакрыт6 лет назад
Для сайта нужно видео 10-15 сек. Черно-белое без звука. Скачать нужные видео, вырезать нужные отрезки, творчески смонтировать - чтобы плавно менялись кадры, то есть ролик выглядел гармоничным, а не как слайдшоу. 500 руб.Завершен7 лет назад
Здравствуйте, необходимо создать трейлер и видео геймплея к альфа версии игры для конкурса Indie Cup. Сразу скажу, что с проектом участвуем ради участия, а не ради победы, а в требованиях к заявку эти два видео. ...Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт7 лет назад