Видео-статья аналитика для Влога по трейдингу. Видео обзор текущей рыночной ситуации. Вот примеры - [url=https://ru.tradingcentral.com/webtv/]https://ru.tradingcentral.com/webtv/[/url] [url=https://www.youtube.com/watch?v=7UTog05fc18]https://www.youtube.com/watch?v=7UTog05fc18[/url] Только хотелось бы не совсем такой официальный стиль, а более молодежный, интересный с личным подходом. По примеру проекта Трансформатор) [url=https://www.youtube.com/channel/UCeNpzcxM-hUhnabwC7oZeYw]https://www.youtube.com/channel/UCeNpzcxM-hUhnabwC7oZeYw[/url]
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Необходимо наложить фото на видео. На ролик приблизительно 6 мин нужно установить фотографии последовательно меняющиеся в указанный промежуток времени, 25 фото.
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