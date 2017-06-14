Шаблон эффектов для монтажа видео

ВидеомонтажЗавершен7 заявок266 просмотров
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Нужен шаблон эффектов, которые будут использоваться для монтажа видео. Результат - в After Effects!

Т.е. это заставка (в конце), эффект вывода текста в нужном шрифте и т.д. 

Примерно, как здесь (цвета и текст могут отличаться, но общая концепция такая же): 

https://www.facebook.com/molniyanews/videos/1287087381411074/

Итак, задача в общих чертах: 

1. подобрать шрифт - максимально похожий на тот, что в видео. Отмечу, что на видео он капсом. 

2. вывод заголовка видео на первых секундах 

Там нижняя треть экрана перекрыта чертой, а фон текст чуть затемнен. 

3. эффект вывода текста (снизу всей строкой, верхняя убирается когда более 2-3 строк и т.д.) 

Строки выходят снизу по очереди, с задержкой. Причем, при выходе новой строки - старая двигается вверх. Когда строк становится 3, самая верхняя (она же старая) исчезает. 

Далее смотрим, как всплывает текст и сколько по времени он держится. Важно, чтобы, с

одной стороны, слишком быстро не пропадал (люди должны успеть прочитать), а с

другой – особо долго не висел, чтобы история не растягивалась. 

Текст так же будет состоять из 2х цветов. Сделать 2 варианта:

а) белый + розово-красный (взять оттенок вот отсюда, как цифры 22, http://mama-likes.ru/wp-content/uploads/2017/06/Kak-dobitsya-poslushaniya-bez-nakazaniya-22-sposoba.png

б) белый + желтый (как сейчас в примере)

4. сделать заставка (как в конце) 

Сделать все похоже, только заставка в цвете розово-красный (выше, откуда взять).

Текст в прямоугольнике в 2 строки:

--

Нажмите ПАЛЕЦ,

Если вам понравилось!

--

ПАЛЕЦ - это как лайк в Фейсбуке. Взять сининький. 

Ниже (где Молния с логотипом) 2 строки

--

Счастье Быть Мамой

@be.happy.mother 

--

Их можно как-то красиво оформить. 

5. Ну и какой-нибудь красиво в общей стилистике вставить в верхний правый угол вотермарк 

Счастье Быть Мамой

7 лет назад
ArcticIce
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
fl2dmotion
24 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
7 лет назад
$6
1 день
Работал с Дмитрием впервые. Я так понимаю, что он пока набирает портфолио, поэтому цены очень приятные (для заказчиков). За аналогичную работу у меня просили в разы больше. Что касается заказа, сделал быстрее, чем договаривались. Без проблем вносились правки до тех пор, пока все не понравилось. Не было ни одного слова недовольства! Человек просто делал свою работу :) Результат нравится (эффекты для видео-монтажа). Местами отошел от примеров, но в результате получилось даже лучше!
Прекрасный заказчик! Оплата в срок, очень вежливый :) Грамотно поставил все задачи. Было приятно работать.
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