Шаблон эффектов для монтажа видео

Нужен шаблон эффектов, которые будут использоваться для монтажа видео. Результат - в After Effects!

Т.е. это заставка (в конце), эффект вывода текста в нужном шрифте и т.д.

Примерно, как здесь (цвета и текст могут отличаться, но общая концепция такая же):

https://www.facebook.com/molniyanews/videos/1287087381411074/

Итак, задача в общих чертах:

1. подобрать шрифт - максимально похожий на тот, что в видео. Отмечу, что на видео он капсом.

2. вывод заголовка видео на первых секундах

Там нижняя треть экрана перекрыта чертой, а фон текст чуть затемнен.

3. эффект вывода текста (снизу всей строкой, верхняя убирается когда более 2-3 строк и т.д.)

Строки выходят снизу по очереди, с задержкой. Причем, при выходе новой строки - старая двигается вверх. Когда строк становится 3, самая верхняя (она же старая) исчезает.

Далее смотрим, как всплывает текст и сколько по времени он держится. Важно, чтобы, с

одной стороны, слишком быстро не пропадал (люди должны успеть прочитать), а с

другой – особо долго не висел, чтобы история не растягивалась.

Текст так же будет состоять из 2х цветов. Сделать 2 варианта:

а) белый + розово-красный (взять оттенок вот отсюда, как цифры 22, http://mama-likes.ru/wp-content/uploads/2017/06/Kak-dobitsya-poslushaniya-bez-nakazaniya-22-sposoba.png)

б) белый + желтый (как сейчас в примере)

4. сделать заставка (как в конце)

Сделать все похоже, только заставка в цвете розово-красный (выше, откуда взять).

Текст в прямоугольнике в 2 строки:

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Нажмите ПАЛЕЦ,

Если вам понравилось!

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ПАЛЕЦ - это как лайк в Фейсбуке. Взять сининький.

Ниже (где Молния с логотипом) 2 строки

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Счастье Быть Мамой

@be.happy.mother

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Их можно как-то красиво оформить.

5. Ну и какой-нибудь красиво в общей стилистике вставить в верхний правый угол вотермарк

Счастье Быть Мамой