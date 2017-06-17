Монтаж видео с наложением титров.

Необходимо снять/смонтировать видеоролики об отеле / ресторане. Ролики по 2-3 минуты. Количество - порядка 20. Ролики технического характера, необходимы для размещения на страницах вот таких страницах: http://antwo-hotel.com.ua/stati/98-gostinica-harkov-centr.html Пример: https://youtu.be/Qc6cxUNjssQ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно соединить в один ряд два видео, подложить задний фон (видео на зеленке), наложить титры бегущей строкой внизу.
хронометраж видео около 4 минут.
спасибо.
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