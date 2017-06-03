Нужен промо видеоролик

Необходимо снять/смонтировать видеоролики об отеле / ресторане. Ролики по 2-3 минуты. Количество - порядка 20. Ролики технического характера, необходимы для размещения на страницах вот таких страницах: http://antwo-hotel.com.ua/stati/98-gostinica-harkov-centr.html Пример: https://youtu.be/Qc6cxUNjssQ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен промо ролик на тему форекс .
Видео ролик должен показать преимущества , цели , почему выгодно с нами работать . Озвучка на трех языках Английский ,Русский , Немецкий
Ролики нужны в двух вариантах. Желательно указывать свои примеры схожие по стилю.
1 промо продолжительность до 2 мин
2 обзор сайта и суть проекта. до 3 мин
Стиль промо ролика должна придерживаться , как ниже указанные ролики ? приветствуется участие актеров .
www.youtube.com/watch?v=C... Цена подобного ролика ? подобный пример
www.youtube.com/watch?v=N... Цена подобного ролика ?
Обзор сайта и платформы от компании
www.youtube.com/watch?v=h... Цена подобного ролика ?
www.youtube.com/watch?v=Z... Цена подобного ролика ?
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