Нужен промо видеоролик

Добрый день. Нежен небольшой ролик о компании, конкретно о том что есть установка "промышленных систем очистки воды". Вот в какой-то такой из разделов: http://sebek23.ru/katalog-resheniy/promyshlennye-ob-ekty.html Пример уровня ролика: https://www.youtube.com/watch?v=Fvd_QFZpYhs То что есть сейчас, общее о компании. Хотим именно упор сделать ...