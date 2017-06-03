Видеоролик (не анимация)

Нужно сделать видео ролик для пиара веб сервиса.

Идея – известные российские блогеры как-бы говорят о сервисе, говорят как используют его (монтаж, на самом деле говорят о чем то своем)

Пример – vk.com/druzhkoshow17?z=vi...

Также готовы обсудить вашу идею (если это весело и задорно)