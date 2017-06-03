Видеоролик (не анимация)

ВидеомонтажЗакрыт6 заявок194 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать видео ролик для пиара веб сервиса. 

Идея – известные российские блогеры как-бы говорят о сервисе, говорят как используют его (монтаж, на самом деле говорят о чем то своем) 

Пример – vk.com/druzhkoshow17?z=vi... 

Также готовы обсудить вашу идею (если это весело и задорно) 

7 лет назад
timofeykravcof
Тимофей 
47 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Съемка видеороликов об отеле/ресторане

    Необходимо снять/смонтировать видеоролики об отеле / ресторане. Ролики по 2-3 минуты. Количество - порядка 20. Ролики технического характера, необходимы для размещения на страницах вот таких страницах: http://antwo-hotel.com.ua/stati/98-gostinica-harkov-centr.html Пример: https://youtu.be/Qc6cxUNjssQ

    Видеомонтаж14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Ротоскопинг

    $350

    Ротоскопинг по тех заданию. Стоимость проекта после обсуждения объема и сроков. ( 7-10 минут сложное динамическое видео - драка)

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Короткий презентационный ролик о компании

    Добрый день. Нежен небольшой ролик о компании, конкретно о том что есть установка "промышленных систем очистки воды". Вот в какой-то такой из разделов: http://sebek23.ru/katalog-resheniy/promyshlennye-ob-ekty.html Пример уровня ролика: https://www.youtube.com/watch?v=Fvd_QFZpYhs То что есть сейчас, общее о компании. Хотим именно упор сделать ...

    Видеомонтаж10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Интро для ютуба

    Всем привет Нужно создать интро для ютуб канала. Как у канала bodymania (боди мания) там примерно 3 сек.  надпись (свою) пришлю исполнителю. Пожалуйста присылайте вашу цену и срок исполнения.

    Видеомонтаж27 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать ролик (ИГРОВОЙ)

    Здравствуйте! Нужно снять ролик (ИНТРО ДЛЯ КАНАЛА) и сделать его под песню (скинем исполнителю) Нужно снять канал на ютюб, группу в вк, нарезать видео с игры и сделать качественный монтаж. Длительность видео - 1 минута 12 секунд. ...

    Видеомонтаж12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужно сделать мультфильмы в игре GTA 5 по модам для геймеров

    Нужно сделать мультфильмы по игре гта 5. Ставятся моды и в редакторе самой игры снимается видео. Похоже что то как на этом примере:https://www.youtube.com/watch?v=0smENR7uyyY Что нужно: Компьютер поддерживающий гта 5 Поставить моды из сайта https://www.gta5-mods.com/(укажу какие именно нужны) Сделать карту или ...

    Видеомонтаж4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Смонтировать промо-видео для бесплатной программы

    Необходимо качественно смонтировать рекламный ролик, по сути нарезка слайдов и эффектов.  Длительность - пара минут, в соответствии с длительностью трека "Bill Brown - Uprising" (который необходимо будет использовать для озвучки). Слайды - скриншоты программы, куски видео работы программы, ...

    Видеомонтаж63 заявки
    Закрыт
    6 лет назад