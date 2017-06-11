Видео аналитика по форекс тематике

Нужен шаблон эффектов, которые будут использоваться для монтажа видео. Результат - в After Effects! Т.е. это заставка (в конце), эффект вывода текста в нужном шрифте и т.д. Примерно, как здесь (цвета и текст могут отличаться, но общая концепция такая ...