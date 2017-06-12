Монтаж видеоролика 10 сек

ВидеомонтажЗавершен8 заявок249 просмотров
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Для сайта нужно видео 10-15 сек. Черно-белое без звука. Скачать нужные видео, вырезать нужные отрезки, творчески смонтировать - чтобы плавно менялись кадры, то есть ролик выглядел гармоничным, а не как слайдшоу. 500 руб.

7 лет назад
GetFriday
Елена 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
aiduka_kz
Аид 
28 летКазахстан
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$8
1 день
Спасибо за быструю работу! Приятно, когда с первого раза понимают, что нужно сделать. Качество на уровне.
Уровень подачи ТЗ на высоте, все просто и понятно! ;) Рекомендую!
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