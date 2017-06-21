Сделать небольшой видеомонтаж

ВидеомонтажЗавершен16 заявок248 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть отснятый видеоматериал. Нужно сделать обзорный видеоролик для гостиницы длительностью +-1,5 с музыкальным оформлением и текстовыми вставками - простые титры в начале и в конце. Должно получиться что-то типа этого https://www.youtube.com/watch?v=eMHJuP8dJKs . Более подробное ТЗ исполнителю. В заявке указывайте примеры ваших работ, ролики ресторанной и гостиничной тематики в портфолио приветствуются.

Бюджет - 1000 рублей.

7 лет назад
gray909
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
_feliks_
Феликс 
25 летКиргизия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 отзывов
7 лет назад
$15
1 день
Отличный исполнитель. Делал всё быстро и качественно, своевременно вносил корректировки при том, что проект немного затянулся по нашей вине. Рекомендую.
Отличный заказчик, хорошо составленное Тз и участие в разработке! Рекомендую, продолжаем работать дальше!
  • Похожие заказы

  • Сделать видеоролик

    Нужно сделать видео HD на 30 сек примерно. Сначала трансформация лого старого в новое(полоски превращаются в капли и тест появляется снова) вот тут старое и ново лого http://download.alesko.eu/divers/logo.zip Потом через альфу появляется новый фон с новым  лого и ...

    Видеомонтаж11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Обработать видео

    У нас есть 5 роликов по 2-9 мин в плоховатом качестве и с плоховатым звуком. Нам нужно, что бы специалист посмотрел ролики, если возможно подправил звук и картинку, склеил и обрезал где мы скажем, наложил ...

    Видеомонтаж32 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Наложить фото на видео

    Необходимо  наложить фото на видео. На ролик приблизительно 6 мин нужно установить фотографии последовательно меняющиеся в указанный промежуток времени, 25 фото.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Видео аналитика по форекс тематике

    Видео-статья аналитика для Влога по трейдингу. Видео обзор текущей рыночной ситуации. Вот примеры - [url=https://ru.tradingcentral.com/webtv/]https://ru.tradingcentral.com/webtv/[/url]   [url=https://www.youtube.com/watch?v=7UTog05fc18]https://www.youtube.com/watch?v=7UTog05fc18[/url]  Только хотелось бы не совсем такой официальный стиль, а более молодежный, интересный с личным подходом. По примеру проекта Трансформатор) [url=https://www.youtube.com/channel/UCeNpzcxM-hUhnabwC7oZeYw]https://www.youtube.com/channel/UCeNpzcxM-hUhnabwC7oZeYw[/url]

    Видеомонтаж9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Монтаж видеоролика 10 сек

    Для сайта нужно видео 10-15 сек. Черно-белое без звука. Скачать нужные видео, вырезать нужные отрезки, творчески смонтировать - чтобы плавно менялись кадры, то есть ролик выглядел гармоничным, а не как слайдшоу. 500 руб.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Трейлер и видео геймплея

    Здравствуйте, необходимо создать трейлер и видео геймплея к альфа версии игры для конкурса Indie Cup. Сразу скажу, что с проектом участвуем ради участия, а не ради победы, а в требованиях к заявку эти два видео. ...

    Видеомонтаж3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Шаблон эффектов для монтажа видео

    Нужен шаблон эффектов, которые будут использоваться для монтажа видео. Результат - в After Effects! Т.е. это заставка (в конце), эффект вывода текста в нужном шрифте и т.д.  Примерно, как здесь (цвета и текст могут отличаться, но общая концепция такая ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Монтаж видео с наложением титров.

    Нужно соединить в один ряд два видео, подложить задний фон (видео на зеленке), наложить титры бегущей строкой внизу. хронометраж видео около 4 минут. спасибо.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Видеомонтаж

    синхронизация дорожек переключение планов с камер покраска (насыщенность, фильтры) рендер создание гиф-превью скайп - на странице контактов

    Видеомонтаж14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Записать видео-курс по рекламе

    Ищу эксперта-практика для создания профессиональных курсовпо интернет-маркетингу для учеников интернет-университета. Тематики на выбор: ·        Таргетинг вконтакте, ретаргетинг ·        Таргетинг в фэйсбуке ·        Яндекс.Директ и РСЯ ·        Эдвордс и КМС ·        Цепочка продающих е-мэил писем ·        Продающие лендинги ·        Продвижение в инстаграме ·        Продвижение в ютубе ·        Можете также предложить свои тематики   Этапы работы: ·        план программы и ...

    Видеомонтаж1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад