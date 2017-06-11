Сделать видеоролик

Нужно сделать видео HD на 30 сек примерно. Сначала трансформация лого старого в новое(полоски превращаются в капли и тест появляется снова)

вот тут старое и ново лого

http://download.alesko.eu/divers/logo.zip

Потом через альфу появляется новый фон с новым лого и текст

потом новая фоновая картинка с лого и новый текст

и еще раз новая картинка с лого и новый текст

Сразу пишите сроки и цену