Обработать видео

У нас есть 5 роликов по 2-9 мин в плоховатом качестве и с плоховатым звуком. Нам нужно, что бы специалист посмотрел ролики, если возможно подправил звук и картинку, склеил и обрезал где мы скажем, наложил наш логотип на видео. В общем по возможности выжал все что можно из этих роликов.