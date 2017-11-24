Конвертировать видеофайл

Есть отснятый видеоматериал. Нужно сделать обзорный видеоролик для гостиницы длительностью +-1,5 с музыкальным оформлением и текстовыми вставками - простые титры в начале и в конце. Должно получиться что-то типа этого https://www.youtube.com/watch?v=eMHJuP8dJKs . Более подробное ТЗ исполнителю. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужно конвертировать 2 ролика - 15 и 30 сек в форматы
DCP (Digital Cinema Package), видео Scope (2.39) 2K 24fps, Flat (1.85) 2K 24fps. Аудио 2.0 48 kHz 24 bit.
срок и цена?
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