Видеоролик на LED экран

Нужно сделать видеоролик до 1 мин. Показать перечень наших рекламных услуг: Полиграфия, сувенирная продукция, дизайн, реклама в лифтах, курьерская служба, наружная реклама, LED - экраны. Начало обыграть красиво наш логотип, в середине перечень услуг и конец можно лого и слоган.

Материал предоставим: логотип, фото наших работ если нужно, либо этот перечень может быть прорисован на ваше усмотрение.