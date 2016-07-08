Здравствуйте.Задача вкратце такова:написать бота,который будет автоматически проставлять ставку на прибыльное событие(их автоматически определяет сканер вилок и ставок с перевесом allbestbets.com) на сайтах букмекерских контор.То есть цель такова:бот видит в сканере ставку,мгновенно переходит на сайт бк ...
Здравствуйте.Задача вкратце такова:написать бота,который будет автоматически проставлять ставку на прибыльное событие(их автоматически определяет сканер вилок и ставок с перевесом allbestbets.com) на сайтах букмекерских контор.То есть цель такова:бот видит в сканере ставку,мгновенно переходит на сайт бк и поставляет ее.Автоматизация нужна чтобы опередить тех кто ставит вручную
- Прикладное ПО1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужна программа помощник игры в домино http://www.playok.com/ru/dominoes/ (руками либо автоплеер).Типо chessmaster в шахматах,только для домино.Подробнее в личке.Оплата по договоренностиРазработка игр2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо написать программу(возможно на основе программы бота для автоматической торговли),которая может считывать(парсить) коэффициенты с букмекерских контор и автоматически ставить их на бирже betfair.Подробнее при личном общенииПрикладное ПО3 заявкиЗакрыт9 лет назад
К примеру вводим в поле search название команды например Barcelona.Выдает историю матчей команды.Нужно чтобы программа могла по параметрам поиска автоматически отсеять матчи ,например когда в матчах Барселоны был сыгран результат с коэффициентом выше 5,когда конкретно ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад