Написать бота для автоматического проставления ставок

Здравствуйте.Задача вкратце такова:написать бота,который будет автоматически проставлять ставку на прибыльное событие(их автоматически определяет сканер вилок и ставок с перевесом allbestbets.com) на сайтах букмекерских контор.То есть цель такова:бот видит в сканере ставку,мгновенно переходит на сайт бк и поставляет ее.Автоматизация нужна чтобы опередить тех кто ставит вручную