vandersar

Дмитрий vandersar

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Написать бота для автоматического проставления ставок

Здравствуйте.Задача вкратце  такова:написать бота,который будет автоматически проставлять ставку на  прибыльное  событие(их автоматически определяет  сканер вилок и ставок с перевесом allbestbets.com) на сайтах букмекерских контор.То есть цель такова:бот видит в сканере ставку,мгновенно переходит на сайт бк и поставляет ее.Автоматизация нужна чтобы опередить тех кто ставит вручную

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Необходимо написать бота для автоматического размещения ставок

    Здравствуйте.Задача вкратце  такова:написать бота,который будет автоматически проставлять ставку на  прибыльное  событие(их автоматически определяет  сканер вилок и ставок с перевесом allbestbets.com) на сайтах букмекерских контор.То есть цель такова:бот видит в сканере ставку,мгновенно переходит на сайт бк ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Нужна программа для игры

    Нужна программа помощник игры в домино http://www.playok.com/ru/dominoes/ (руками либо автоплеер).Типо chessmaster в шахматах,только для домино.Подробнее в личке.Оплата по договоренности

    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужна программа для торговли на бирже betfair

    Необходимо написать программу(возможно на основе программы бота для автоматической торговли),которая может считывать(парсить) коэффициенты с букмекерских контор и автоматически ставить их на бирже betfair.Подробнее при личном общении

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужен поисковик по базе данных спортивных ставок(сайт oddsportal.com)

    К примеру вводим в поле search название команды например Barcelona.Выдает историю матчей команды.Нужно чтобы программа могла по параметрам поиска автоматически отсеять матчи ,например когда в матчах Барселоны был сыгран результат с коэффициентом выше 5,когда конкретно ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

porfeus
Денис 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Нужен поисковик по базе данных спортивных ставок(сайт oddsportal.com)
Сотрудничеством остался доволен
Оперативно и качественно выполнил работу
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