Скрипт для получения курсов валют

$15
Веб-программированиеЗавершен1 заявка130 просмотров
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Смысл в том, чтобы получить курс валют + информацию о том, уменьшился ли он или увеличился с момента последнего парсинга.

Как я вижу можно сделать:

1) На сервере переодически (раз в N секунд) ходим на api за разными курсами,

Самый первый проход, идем на api (я знаю у yahoo к примеру):

http://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select%...

2) Запоминаем полученные значения, возвращаемся к п.1.

2.1) Если значения _уже_ есть, также запоминать тот факт — в какую сторону изменился курс.

Так же есть отдельный публичный метод api, который позволяет в json вернуть информацию ао интересующим парам, например:

http://mysite?cur=USDRUB; EURRUB

Этот метод вернет информацию по парам + метку в какую сторону произошло изменение курса.

Кратко:

1) сервер ходит раз в N времени за курсом и запоминает его,

2) клиент может прийти на сервер за определенной парой и получить ответ.

Возможные настройки непосредственно в скрипте:

1) Сохранение истории - как часто и сколько элементов сохранять.

2) Как часто ходить на api для новых данных.

С Уважением,

Дмитрий.

9 лет назад
hum111
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
smo-ke
Олег 
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
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