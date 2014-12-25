Скрипт для получения курсов валют

Имеется скрипт фотогалереи: фото "летают" рандомно. нужно реализовать динамическую прозрачность для слоев, чем меньше z-index, тем прозрачнее слой, ну или другая реализация. Работу нужно сделать быстро.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Смысл в том, чтобы получить курс валют + информацию о том, уменьшился ли он или увеличился с момента последнего парсинга.
Как я вижу можно сделать:
1) На сервере переодически (раз в N секунд) ходим на api за разными курсами,
Самый первый проход, идем на api (я знаю у yahoo к примеру):
http://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select%...
2) Запоминаем полученные значения, возвращаемся к п.1.
2.1) Если значения _уже_ есть, также запоминать тот факт — в какую сторону изменился курс.
Так же есть отдельный публичный метод api, который позволяет в json вернуть информацию ао интересующим парам, например:
http://mysite?cur=USDRUB; EURRUB
Этот метод вернет информацию по парам + метку в какую сторону произошло изменение курса.
Кратко:
1) сервер ходит раз в N времени за курсом и запоминает его,
2) клиент может прийти на сервер за определенной парой и получить ответ.
Возможные настройки непосредственно в скрипте:
1) Сохранение истории - как часто и сколько элементов сохранять.
2) Как часто ходить на api для новых данных.
С Уважением,
Дмитрий.
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