Биржа Труда

Здравствуйте!

Надо сделать сайт типо http://youdo.com/, http://www.abimate.ee + Сделать уникальный дизайн для сайта.

Я думаю этим все сказано.

Как вы будите это делать это ваше дело в интернете есть готовые предложения можно использовать их если доведете до ума, если готовы предложить что, то свое я только буду рад.