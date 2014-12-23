Биржа Труда

Имеется нагруженный информационный портал на 1С Битрикс, необходима оптимизация самого сайта а так же настройка сервера на котором он расположен. Обязательно опыт работы с 1С Битрикс, высоко-нагруженные проекты в портфолио. Писать только здесь, оставляйте скайп для более ...
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Здравствуйте!
Надо сделать сайт типо http://youdo.com/, http://www.abimate.ee + Сделать уникальный дизайн для сайта.
Я думаю этим все сказано.
Как вы будите это делать это ваше дело в интернете есть готовые предложения можно использовать их если доведете до ума, если готовы предложить что, то свое я только буду рад.
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