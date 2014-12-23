Необходима доработка и настройка сайта. 1С Битрикс

Небольшой пхп-скрипт. Логика работы. Загружаем в веб-форму список урлов так: http://site.ru/url1 http://site.ru/url2 http://site.ru/url3 Жмем кнопка "парсить" - скрипт поочереди идет по ссылкам и находит прямые ссылки на .mp4 и .flv в коде, копирует их и выводит списком. Ссылка на видео всегда будет ...