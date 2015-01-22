Парсер DLE

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок177 просмотров
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Требуется написание парсера под DLE. Краткое ТЗ:

- Парсинг видео (без скачивания)

- HTML 5 плеер

- Парсинг картинок

- Парсинг текстов (рассказов)

- Синонимайсер

- Переводчик

- Работа по крону

Источников будет около 5-6

9 лет назад
zarovl
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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