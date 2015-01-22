Парсер DLE

Здравствуйте! Надо сделать сайт типо http://youdo.com/, http://www.abimate.ee + Сделать уникальный дизайн для сайта. Я думаю этим все сказано. Как вы будите это делать это ваше дело в интернете есть готовые предложения можно использовать их если доведете до ума, ...