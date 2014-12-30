Подредактировать скрипт

Сайт https://piypiy.com

В нем есть 2 косяка:

1) Падает сессия при закрытии браузера

2) Проблемы с нотификациями: Я отвечаю на пост собеседника, ему приходит уведомление о том, что я прокомментировал, но если он мне ответит, то нету нотификации об этом мне.

Так же хотелось сделать API (для мобильных клиентов), а так же интеграцию с soundcloud заменить на интеграцию с sharemusic.me