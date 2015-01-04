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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
10 лет назад
Drupal
Кирилл отличный специалист, постоянно на связи, всё сделано быстро и очень качественно, все пожелания учтены, обязательно буду обращаться ещё, если вы ещё не определились с выбором исполнителя рекомендую.
Ответный отзыв
Илья был постоянно на связи. Работать с ним было удобно и приятно, оплатил все в срок.
$16
10 баллов
10 лет назад
Кирилл отличный исполнитель. Соблюдает сроки, все делает хорошо. В будущем планирую с ним постоянно работать. Спасибо.
Ответный отзыв
Илья был хорошим заказчиком. Он смог четко сформулировать задачу, благодаря чему очень упростил выполнение. В процессе выполнения постоянно был на связи.