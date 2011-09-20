kruzevich

Ирина kruzevich

 
40 летГермания/Гамбург
15 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Boeses_Genie
Константин 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$24
10 баллов
12 лет назад
Размещение готового контента Joomla!+Virtuemart
Ирина отлично справилась с работой. Материалы размещены в качественно и в срок. Спасибо за сотрудничество!
Рекомендую всем данного заказчика!
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Astanid
Иван 
38 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва
$7
10 баллов
12 лет назад
Курсовая MS Excel
Курсовая по методам работы с MS Excel выполнена на отлично. грамотно, с подробными пояснениями. буду обращаться еще
Очень довольна и благодарна сотрудничеству с Иваном. Он, как заказчик, умеет правильно сформулировать задачу, всегда на связи. Оперативно решались все рабочие вопросы, плюс своевременная оплата. От работы с Иваном остались самые лучшие впечатления. С удовольствием рекомендую к сотрудничеству! Успехов Вам, Иван!
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kondor-1
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
43 отзыва(-1)
$10
10 баллов
12 лет назад
18 листов технической методички
Спасибо за хорошую работу в срок
Рекомендую всем данного заказчика!
Ответный отзыв
Epsiloncool
Алексей 
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$25
10 баллов
12 лет назад
Поправить текстовые документы
Ирина отлично справилась с заданием - быстро и именно так, как было указано в ТЗ. Рекомендую как ответственного исполнителя.
Рекомендую всем данного заказчика!
Ответный отзыв
kislan
Мария 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
5 отзывов(-1)
$10
10 баллов
12 лет назад
Ввод данных из PDF в Ms Excel английскими буквами
Ирина, отличный фрилансер! Все было сделано раньше сроков и качественно! Рекомендую всем как ответсвенного человека!
Мария - отличный заказчик!!! Подробное задание, оплата вовремя и быстрая проверка. А больше ничего и не нужно от клиента. Рекомендую! С ув., Ирина.
Ответный отзыв
Редактирование и Корректура
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