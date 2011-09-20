Очень довольна и благодарна сотрудничеству с Иваном. Он, как заказчик, умеет правильно сформулировать задачу, всегда на связи. Оперативно решались все рабочие вопросы, плюс своевременная оплата. От работы с Иваном остались самые лучшие впечатления. С удовольствием рекомендую к сотрудничеству! Успехов Вам, Иван!