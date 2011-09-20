Отзывы заказчиков
$24
10 баллов
12 лет назад
Ирина отлично справилась с работой. Материалы размещены в качественно и в срок. Спасибо за сотрудничество!
$7
10 баллов
12 лет назад
Курсовая по методам работы с MS Excel выполнена на отлично. грамотно, с подробными пояснениями. буду обращаться еще
Ответный отзыв
Очень довольна и благодарна сотрудничеству с Иваном. Он, как заказчик, умеет правильно сформулировать задачу, всегда на связи. Оперативно решались все рабочие вопросы, плюс своевременная оплата. От работы с Иваном остались самые лучшие впечатления. С удовольствием рекомендую к сотрудничеству! Успехов Вам, Иван!
$10
10 баллов
12 лет назад
Спасибо за хорошую работу в срок
$25
10 баллов
12 лет назад
Ирина отлично справилась с заданием - быстро и именно так, как было указано в ТЗ. Рекомендую как ответственного исполнителя.
$10
10 баллов
12 лет назад
Ирина, отличный фрилансер! Все было сделано раньше сроков и качественно! Рекомендую всем как ответсвенного человека!
Ответный отзыв
Мария - отличный заказчик!!! Подробное задание, оплата вовремя и быстрая проверка. А больше ничего и не нужно от клиента. Рекомендую! С ув., Ирина.
Редактирование и Корректура
1 отзыв
от $1
от 1 дня
#164
Наполнение сайтов
1 отзыв
от $1
от 1 дня
#340
Копирайтинг
1 отзыв
от $1
от 1 дня
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