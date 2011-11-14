Разработка веб-приложений, продвижение сайтов

1. Группа компаний «УРАЛКРАН»

Челябинск, с октября 2010 г. по февраль 2011

Инженер-программист, Специалист по поисковой оптимизации сайтов (SEO)

- Разработка собственной системы мониторинга позиций сайта в поисковых системах (PHP, MySQL, JavaScript)

- Поисковая оптимизация сайта компании.

2. Студия интернет-рекламы «PRодвижение»

Челябинск, с июня 2009 г. по октябрь 2010

Специалист по поисковой оптимизации сайтов (SEO)

- Продвижение сайтов в высококонкурентных тематиках (гостиницы, продажа спецтехники и промышленного оборудования, интернет-магазины, продажа недвижимости и др.), управление 15-20 проектами одновременно. Разработка оптимальной стратегии продвижения, внедрение новых методов, анализ результатов. Консультирование заказчиков.

- Выведение в ТОП10 по России высокочастотных и среднечастотных запросов в течение 4 - 6 месяцев. Выведение в ТОП10 по регионам в течение 2-х месяцев. Успешное продвижение «нулевых» сайтов и сайтов, «загубленных» черным SEO.

3. ООО «Открытые системы»

Челябинск, с ноября 2007 по май 2009

Редактор сайта, руководитель проекта

- Написание сео-текстов, рерайт, копирайт, ведение новостной ленты. Способствовал увеличению посещаемости с низкой до 5000-6000 хостов в сутки.

- Разработка концепции портала и продвижение по низкочастотным запросам, внутренняя и внешняя оптимизация. Поднял посещаемость сайта с 200-300 хостов в сутки до 700-800.