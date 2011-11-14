Boeses_Genie

Константин Boeses_Genie

 
41 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Разработка веб-приложений, продвижение сайтов

1. Группа компаний «УРАЛКРАН»

Челябинск, с октября 2010 г. по февраль 2011

Инженер-программист, Специалист по поисковой оптимизации сайтов (SEO)

- Разработка собственной системы мониторинга позиций сайта в поисковых системах (PHP, MySQL, JavaScript)

- Поисковая оптимизация сайта компании.

2. Студия интернет-рекламы «PRодвижение»

Челябинск, с июня 2009 г. по октябрь 2010

Специалист по поисковой оптимизации сайтов (SEO)

- Продвижение сайтов в высококонкурентных тематиках (гостиницы, продажа спецтехники и промышленного оборудования, интернет-магазины, продажа недвижимости и др.), управление 15-20 проектами одновременно. Разработка оптимальной стратегии продвижения, внедрение новых методов, анализ результатов. Консультирование заказчиков.

- Выведение в ТОП10 по России высокочастотных и среднечастотных запросов в течение 4 - 6 месяцев. Выведение в ТОП10 по регионам в течение 2-х месяцев. Успешное продвижение «нулевых» сайтов и сайтов, «загубленных» черным SEO.

3. ООО «Открытые системы»

Челябинск, с ноября 2007 по май 2009

Редактор сайта, руководитель проекта

- Написание сео-текстов, рерайт, копирайт, ведение новостной ленты. Способствовал увеличению посещаемости с низкой до 5000-6000 хостов в сутки.

- Разработка концепции портала и продвижение по низкочастотным запросам, внутренняя и внешняя оптимизация. Поднял посещаемость сайта с 200-300 хостов в сутки до 700-800.

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Отзывы заказчиков

kazak-s-v
Сергей 
32 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Нужно выполнить доработку в магазине (OpenCart)
HTMLOpencart
Как всегда отличный исполнитель, будет еще работа, но я уже знаю к кому обращаться, Что и вам советую, не пожалеете с своим выборе. С уважением, Сергей Казак.
Спасибо Сергею за сотрудничество! Несмотря на постоянную занятость, находил время ответить на вопросы, возникающие в ходе работ по проекту. Работали не в первый раз, поэтому по предоплате. В целом уверен, что оплата не задерживается. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
AlexArt
36 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Одеть верстку на CMS
Константин отличный исполнитель. Выполнил сложную задачу буквально в течении нескольких часов, помог с установкой на сервер и дал пару советов. Очень доволен сотрудничеством, большое спасибо!
Александр замечательный заказчик. Легок в общении, с пониманием относится к техническим трудностям, терпелив. Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
74delo
38 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$250
10 баллов
12 лет назад
Автомодератор работ
PHP
Проект оказался технически сложнее, чем описан в ТЗ. Но все же, несмотря на все препятствия и трения на пути к цели, проект был успешно реализован.
Все хорошо.
Ответный отзыв
kazak-s-v
Сергей 
32 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Создать программу
Константин все сделал как было написано в ТЗ. За что ему огромное спасибо. Буду к ему дальше обращаться, что и всем советую! Выполнил все в срок. До следующих совместных работ)))
С Сергеем приятно работать. Есть понимание специфики работы программиста, открыт при общении, отвечает на все технические вопросы по проекту. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
74delo
38 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Вставка таблиц на страницы сайта.
PHP
ТС справился с работой очень оперативно. Мы расчитывали на 4-5 дней, а почти все было готово уже на следующий день! Также ТС сделал отличный дизайн таблиц. Рекоммендую!
Евгений замечательный заказчик. В ходе общения легко устраняются все возможные трудности в работе. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
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