bysina

Маргарита bysina

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Содержательные, уникальные тексты. Глубокая проработка любой темы.

Приветствую Вас!

Буду рада сотрудничеству, если Вам требуется ответственный, грамотный автор, способный работать над качеством текста различной тематики (стилистика, орфография, достоверность информации).

Профессионально реализую Ваши требования, четко выполняя все пункты технического задания и соблюдая сроки.

Качественно выполню глубокий рерайт/редактирование текстов с Вашими исходниками или без них.

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Отзывы заказчиков

akhmetshin
Ильдар 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$74
10 баллов
6 лет назад
Обработка списка товаров по ТЗ
Все отлично, рекомендую, хороший исполнитель!
Отличный заказчик, рекомендую!
Ответный отзыв
droni4
Андрей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Написать текст для детских фотокарточек
Отличный копирайтер! Рекомендую!
Все отлично, рекомендую.
Ответный отзыв
Jokerik
Олег 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$4
10 баллов
7 лет назад
Копирайт текстов строительной тематики
Отличная работа, рекомендую.
Все отлично, как всегда!
Ответный отзыв
Jokerik
Олег 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$8
10 баллов
7 лет назад
Необходимо написать 7 статей
Отлично всё.
Очень благодарна за сотрудничество. Задания сформулированы четко, оплата сразу после проверки. Всегда на связи для решения текущих вопросов, идет навстречу, откликается на просьбы. Профессиональный, корректный, доброжелательный, порядочный заказчик. С удовольствием продолжаю работать и, конечно, всем рекомендую.
Ответный отзыв
m9i
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Придумайте четверостишие признания в любви через еду
Отличное четверостишие. Быстро. Рекомендую к сотрудничеству.
Рада была сотрудничеству! Моментальная оплата, однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
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Копирайтинг
7 отзывов
$2.5/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
6 отзывов
$1/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
1 отзыв
$20/час
от $20от 3 дней
нет рейтинга
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$15/час
от $15от 2 дней
нет рейтинга
Продающие тексты
нет отзывов
$3/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Рерайтинг
нет отзывов
$1.5/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Сценарии
нет отзывов
$5/час
от $50от 10 дней
нет рейтинга
Транскрибация
нет отзывов
$15/час
от $15от 2 дней
нет рейтинга
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