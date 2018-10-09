Содержательные, уникальные тексты. Глубокая проработка любой темы.
Приветствую Вас!
Буду рада сотрудничеству, если Вам требуется ответственный, грамотный автор, способный работать над качеством текста различной тематики (стилистика, орфография, достоверность информации).
Профессионально реализую Ваши требования, четко выполняя все пункты технического задания и соблюдая сроки.
Качественно выполню глубокий рерайт/редактирование текстов с Вашими исходниками или без них.
Я против войны в Украине!
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$74
10 баллов
6 лет назад
Все отлично, рекомендую, хороший исполнитель!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, рекомендую!
$15
10 баллов
7 лет назад
Отличный копирайтер! Рекомендую!
Ответный отзыв
Все отлично, рекомендую.
$4
10 баллов
7 лет назад
Отличная работа, рекомендую.
Ответный отзыв
Все отлично, как всегда!
$8
10 баллов
7 лет назад
Отлично всё.
Ответный отзыв
Очень благодарна за сотрудничество. Задания сформулированы четко, оплата сразу после проверки. Всегда на связи для решения текущих вопросов, идет навстречу, откликается на просьбы. Профессиональный, корректный, доброжелательный, порядочный заказчик. С удовольствием продолжаю работать и, конечно, всем рекомендую.
$5
10 баллов
7 лет назад
Отличное четверостишие. Быстро. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Рада была сотрудничеству! Моментальная оплата, однозначно рекомендую!
Копирайтинг
7 отзывов
$2.5/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
6 отзывов
$1/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
1 отзыв
$20/час
от $20от 3 дней
нет рейтинга
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$15/час
от $15от 2 дней
нет рейтинга
Продающие тексты
нет отзывов
$3/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Рерайтинг
нет отзывов
$1.5/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Сценарии
нет отзывов
$5/час
от $50от 10 дней
нет рейтинга
Транскрибация
нет отзывов
$15/час
от $15от 2 дней
нет рейтинга