Рерайт

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Завершен2 заявки364 просмотра

Здравствуйте, необходимо выполнить рерайт текста! сегодня в течение 2-3 часов! текст не большой, кто свободен обращайтесь!

14 лет назад
Nikul21lk
37 лет
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

zhebedeva
Евгения 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
14 лет назад
$5
1 день
Евгения на отлично справилась со своей работой, сразу видно что она четко знает свое дело! всем рекомендую!
Заказчик всегда на связи. На вопросы по ходу написания были получены ответы. Быстрая проверка и оплата.

Заявки фрилансеров

zhebedeva
Евгения 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
14 лет назад