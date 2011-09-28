Написание статей для сайта по заработку в интернет

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт17 заявок292 просмотра

Нужен качественный копирайтинг seo и не только, на темы: создание сайта, раскрутка сайта, инфобизнес, блоггинг и другие виды заработка в интернете. Также краткие описания товаров и услуг предоставляемых на сайте. Практически к каждому т.з имеется источник откуда следует брать информацию для статей.

Написание статей
14 лет назад
sator
46 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
5 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Рерайт

    Здравствуйте, необходимо выполнить рерайт текста! сегодня в течение 2-3 часов! текст не большой, кто свободен обращайтесь!

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нейминг

    $50

    Разработать название для юридической фирмы (+ домен свободный в зонах .com/.ru), бриф во вложении. Ждем вариантов

    Копирайтинг34 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Рерайт статей для блога и оптимизация -долгосрочно

    $50

    Требования к статьям: 1. Рерайт статьи из 1-4 источников (ссылки на интернет-ресурсы или сканированный текст предоставляется) 2. 1400-2000 знаков без пробелов (количество знаков проверяется на Advego Plagiatus) 3. Уникальность более 95 % по Etxt Антиплагиат ...

    WordPress
    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Rewrite англоязычного текста

    Требуетс rewrite англоязычного текста, с целью уникализации для google, причем текст предназначен для людей. тематика - дизайн. знаков без пробелов 11800

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • SEO-копирайтинг, наполнение сайта.

    $1000

    www.rekomend.ru Сайт представляет из себя некое коммьюнити пользователей различных товаров и услуг, созданный для обмена опытом и рекомендациями. Как показывает практика, люди охотно оставляют своё мнение о товарах/услугах, когда товар/услуга уже описаны в ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Написать 10 - 14 статей для интернет-сайта

    Доброго времени суток! Мне нужны несколько статей для интерне-сайта, по тематике " продажа недвижимости ". В тексте необходимо задействовать части исторического происхождения того или иного города и учесть некоторые ключевые слова которые ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад