У нас планируется книга "100 лучших программ и игр для Iphone и Ipad".

По сути это будет 100 статей, собранных в одной книге, о сотне программ.

Гонорар за книгу рассчитывается исходя из:

-40 руб/1000 символов рукописи;

-5 руб за создание одного скриншота.

Перед написанием книги мы заключаем с автором договор.

Сроки книги около 3х месяцев.

Подробное описание проекта и прочею документацию вышлю по запросу.

Связь или тут или на [email protected]