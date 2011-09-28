Добрый день! Требуется качественный и глубокий рерайт описаний товаров для магазина китайской косметики, в том числе лечебной. В случае успешного пробного сотрудничества (оплачиваемого), отдам крупную работу для того же магазина: рерайт всех ...
Грамотное ТЗ портала
Нужно ваше грамотное ТЗ в качестве образца. Нужно ТЗ на портал подобный фрилансеру или веблансеру, только тема другая будет. Должны быть 2 вида регистрации - заказчики и исполнители, оставленные заявки, возможность отвечать на эти заявки, аккаунты, их оплата и приват сообщения.
В ТЗ должно быть 2 раздела - основной раздел и административный.
ТЗ писать не надо!! Нужен просто грамотный образец. Оригинал должен быть в ворде, а примеры присылайте как картинки в джпеге или фотошопе. Оригинал отправите после оплаты. Пишите ваши предложения и стоимость здесь, а картинки отправляйте на мыло [email protected]
Заявки фрилансеров
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