Грамотное ТЗ портала

Нужно ваше грамотное ТЗ в качестве образца. Нужно ТЗ на портал подобный фрилансеру или веблансеру, только тема другая будет. Должны быть 2 вида регистрации - заказчики и исполнители, оставленные заявки, возможность отвечать на эти заявки, аккаунты, их оплата и приват сообщения.

В ТЗ должно быть 2 раздела - основной раздел и административный.

ТЗ писать не надо!! Нужен просто грамотный образец. Оригинал должен быть в ворде, а примеры присылайте как картинки в джпеге или фотошопе. Оригинал отправите после оплаты. Пишите ваши предложения и стоимость здесь, а картинки отправляйте на мыло [email protected]