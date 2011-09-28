Нужно написать 10 рецензий. по1,5 тыс знаков б\п каждая. На любые фильмы, из стареньких (до новинок последнего месяца ) Единственное, нужно обязательно написать рецензии на фильмы "2 дня" режиссера Авдотьи Смирновой и на фильм "Эта. Дурацкая. любовь". остальные восемь - любые, но лучше предварительно согласовать выбор.

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