Добрый день! Требуется качественный и глубокий рерайт описаний товаров для магазина китайской косметики, в том числе лечебной. В случае успешного пробного сотрудничества (оплачиваемого), отдам крупную работу для того же магазина: рерайт всех ...
10 рецензий
Нужно написать 10 рецензий. по1,5 тыс знаков б\п каждая. На любые фильмы, из стареньких (до новинок последнего месяца ) Единственное, нужно обязательно написать рецензии на фильмы "2 дня" режиссера Авдотьи Смирновой и на фильм "Эта. Дурацкая. любовь". остальные восемь - любые, но лучше предварительно согласовать выбор.
Это могут быть рерайты, только чтобы сто процентная уникальность. Чем быстрее, тем лучше. Оплата через веб мани, или безналичный расчет. Давайте подешевле как-нибудь.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужно ваше грамотное ТЗ в качестве образца. Нужно ТЗ на портал подобный фрилансеру или веблансеру, только тема другая будет. Должны быть 2 вида регистрации - заказчики и исполнители, оставленные заявки, возможность отвечать на эти заявки, ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужен качественный копирайтинг seo и не только, на темы: создание сайта, раскрутка сайта, инфобизнес, блоггинг и другие виды заработка в интернете. Также краткие описания товаров и услуг предоставляемых на сайте. Практически к каждому т.з имеется ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте, необходимо выполнить рерайт текста! сегодня в течение 2-3 часов! текст не большой, кто свободен обращайтесь!Завершен14 лет назад
- $50
Необходимы сео-статьи по автомобилям. Подробности в личке.Завершен14 лет назад
- $50
Разработать название для юридической фирмы (+ домен свободный в зонах .com/.ru), бриф во вложении. Ждем вариантовКопирайтинг34 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется специалист по написанию текстов для интернет-магазина, а также требуется оптимизация сайта для поисковиков, особенно под google. сайт www.bambino39.ruКопирайтинг16 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Требования к статьям: 1. Рерайт статьи из 1-4 источников (ссылки на интернет-ресурсы или сканированный текст предоставляется) 2. 1400-2000 знаков без пробелов (количество знаков проверяется на Advego Plagiatus) 3. Уникальность более 95 % по Etxt Антиплагиат ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Нужно написать 50 статей для проекта http://www.po4emu.ru на тему Природа.Завершен14 лет назад
Требуетс rewrite англоязычного текста, с целью уникализации для google, причем текст предназначен для людей. тематика - дизайн. знаков без пробелов 11800Закрыт14 лет назад